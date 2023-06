Mit Schere und Föhn zu neuen Ehren

Friseurinnen und Friseure, die ihr Können im Wettbewerb unter Beweis stellen möchten, können dies auch in diesem Jahr wieder bei den „HairGAMES“ tun. Wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitteilt, finden die Meisterschaften am 12. November 2023 im Rahmen der Fachmesse StyleCom in Erfurt statt. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, der Verband der Künste und Techniken der Friseure Deutschlands e.V. und der Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker Thüringen/Sachsen-Anhalt suchen dann wieder die besten Friseurinnen und Friseure Deutschlands. Die hairGAMES bieten den kreativen Vertreterinnen und Vertretern ihres Handwerks eine Showbühne, um Hair- und Beauty-Skills vor einem mitfiebernden Publikum unter Beweis zu stellen.Teilnehmen können alle Friseurinnen und Friseure, die Lust auf eine Challenge und neue Erfahrungen haben – egal, ob sie am Anfang der Karriere stehen oder aber schon langjährige Berufserfahrung haben. Überzeugen müssen sie alle durch Schnitt und Styling am Model und dem Kreieren eines angesagten Trendlooks – und zwar innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Auswählen können die Stylingprofis unter verschiedenen Kategorien. Neben der „Hairgames Women Deutsche Meisterschaft Trendlook 2023“ und der „Hairgames Men Deutsche Meisterschaft Trendlook 2023“ gibt es im Männerbereich noch den „Fade Cut 2023“ sowie im Bereich Frauen den „Metallic Glam Editorial Look 2023“ und den „Wedding Trendlook 2023“.Auch Friseur-Azubis können bei den Deutschen Meisterschaften groß rauskommen und sich in verschiedenen Kategorien beweisen. So stehen neben den Trendlooks 2023 für Boys oder Girls, auch eine Kombinationschallenge mit dem Titel „Föhn- & Curlstyle“ für Teilnehmende im ersten Lehrjahr und der „Young Up-Do Hairstyle 2023“ zur Auswahl. Beim „Fantasy Make-up 2023“ können Auszubildende außerdem ihre Kreativität beim Schminken eines Damen- oder Herrenmodels beweisen.Alle Informationen rund um die hairGAMES sowie die Ausschreibung und Anmeldemöglichkeit gibt es unter der Rubrik „Wettbewerb“ / „Deutsche Meisterschaften“ auf www.friseurhandwerk.de