Mit Hochvoltbatterie, Elektromotor und Ladegeräten jetzt noch mehr Material zum Üben

Die Jungs, die unter der geöffneten weißen Motorhaube hantieren, sehen hochgerüstet aus. Helm, Sichtschutz, ellenbogenhohe Sicherheitshandschuhe. Ihr Arbeitsbereich ist mit einem gelbschwarzen Signalband abgesperrt. Nur das Schild auf dem Autodach verrät, weshalb hier alles nach strengen Sicherheitsvorschriften abläuft: Achtung „Hochvolt“!, steht darauf, „Spannungen sind eingeschaltet“. Es sind Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker im dritten Lehrjahr. An diesem Tag sind sie zur überbetrieblichen Ausbildung in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Zwei Wochen lang testen, probieren und lernen sie mit moderner Technologie. Dass es diese in der Bildungsstätte gibt, ist mitunter auch der einen oder anderen Spende zu verdanken. Erst jetzt wieder gab es eine: das Autohaus Ivancan, mit Standorten in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Neustadt an der Weinstraße, überließ der Bildungsakademie Hochvoltbatterie, Elektromotor und zwei Ladegeräte.



„Wir freuen uns, wenn wir unterstützen können“, sagt Geschäftsführerin Tanja Ivancan. In der Werkstatt der Bildungsakademie freut man sich indes, dass man die guten Stücke erhält. „Es ist großartig, dass uns Firmen berücksichtigen und wir auf diese Weise Material erhalten, das für unsere Arbeit und die Ausbildung wichtig und wertvoll ist“, sagt Marcus Braunert, Geschäftsführer und Leiter der Bildungsakademie der Handwerkskammer.



Auch das komplette Ausbilderteam in der Kfz-Werkstatt, unter anderem Karsten Junker, Jürgen Heinz und Volker Fuchs, die die Autoteile an diesem Tag dankend von Tanja Ivancan und Serviceberater Andre Da Silva entgegennehmen, weiß die Geste der Firma Ivancan zu schätzen. Welch große Werte gerade im Bereich E-Mobilität zusammenkommen, zeigt die aktuelle Spende. Allein der Elektromotor ist mit einem Wert von rund 4.800,- Euro beziffert. Die beiden Ladegeräte, eine ICCU und ein On Board Charger, schlagen mit jeweils rund 2.200,- Euro zu Buche. Inklusive der Hochvoltbatteriezelle beinhaltet die Spende einen Gesamtwert von rund 10.300,- Euro.



Seit 2016 bereits ist die E-Mobilität in den Kfz-Werkstätten der Mannheimer Bildungsakademie ein Thema und wird den Azubis durch die Arbeiten an E-Autos zugänglich gemacht. „Es ist ein neues, zusätzliches Feld in der Ausbildung“, sagt Ausbilder Karsten Junker. Immer noch sei es so, dass die meisten jungen Leute am liebsten einfach nur „schrauben“. Aber ohne das Wissen in den Bereichen Elektronik und Elektrik kommt heute kein Kfz-Mechatroniker mehr durch den Berufsalltag. Und so müssen sich auch die Lehrlinge auf dem neuen Wissensfeld beweisen. Wer möchte, kann sich in seiner Ausbildung sogar mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik spezialisieren.



Auch Fort- und Weiterbildungen sind im Handwerk ein gängiger Weg. Serviceberater Andre Da Silva macht gerade eine: die zum Meister nämlich. Er ist einer von aktuell dreien im Autohaus Ivancan, die diesen Weg eingeschlagen haben. Umso größer ist die Freude, zu unterstützen, damit der Nachwuchs vom Üben an der neuen Technik profitiert.



Kontakt für Informationen zur überbetrieblichen Ausbildung in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald: [email=ueba@hwk-mannheim.de.]ueba@hwk-mannheim.de. [/email]

