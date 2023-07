Meistervorbereitung im Elektrohandwerk

Mit dem Meisterabschluss öffnen sich Handwerkerinnen und Handwerkern die Türen zu einer breit gefächerten Karriere. Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt dies mit einem umfassenden Weiterbildungsangebot. So bietet sie Gesellinnen und Gesellen aus dem Elektrohandwerk ab Oktober die Meistervorbereitungskurse in den Teilen I und II in Teilzeit an. Der Lehrgang findet vom 9. Oktober 2023 bis 22. Februar 2025 jeweils montags, mittwochs und donnerstags von 17:15 Uhr bis 21:15 Uhr sowie samstags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Bildungsakademie in Mannheim-Wohlgelegen statt.Die Teilnehmenden lernen während der Meistervorbereitung, komplexe Praxisprobleme kompetent und kundenorientiert zu lösen und wirtschaftlich umzusetzen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Meisterprüfung haben die Elektronikerinnen und Elektroniker die optimalen Voraussetzungen, um einen Handwerksbetrieb selbständig zu führen, Leitungsaufgaben wahrzunehmen, selbst auszubilden und ihre berufliche Handlungskompetenz eigenständig umzusetzen.Informationen zum Kurs und zu Fördermöglichkeiten sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer, Jutta Kiefer, Telefon 0621 18002-224 oder E-Mail: jutta.kiefer@hwk-mannheim.de. Informationen zu weiteren Fort- und Weiterbildungsangeboten auf der Website der Handwerkskammer unter der Rubrik „Weiterbildung“ auf www.hwk-mannheim.de