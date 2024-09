Meistervorbereitung für Maler: Gezieltes Lernen für erfolgreichen Prüfungsabschluss

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet mit der Meistervorbereitung für Maler, Teil I und II, ab Januar 2025 den nächsten Teilzeitkurs an, der Gesellen im Malerhandwerk alle Kenntnisse vermittelt, um ihre Meisterprüfung erfolgreich ablegen zu können. Der Kurs startet am 9. Januar 2025 und dauert bis zum 14. Februar 2026. Unterricht findet in der Bildungsakademie in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 21:15 Uhr, freitags von 14:30 bis 20:30 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr statt. Anmeldeschluss für den Kurs ist der 22. Dezember 2024.Die Teilnehmenden erlernen während der Vorbereitung, komplexe Praxisprobleme kompetent und kundenorientiert zu lösen und wirtschaftlich umzusetzen. Im fachtheoretischen Teil II geht es unter anderem um Technik und Gestaltung, wozu beispielsweise Form- und Schriftgestaltung, Stilkunde sowie Farbenlehre und Werkstoffkunde gehören. Weitere Themenkomplexe sind die Auftragsabwicklung mit Leistungsermittlung und -beschreibung, rechtlichen Vorschriften und Qualitätssicherung sowie Betriebsführung und Betriebsorganisation, wozu betriebliche Kosten und Logistik genauso gehören wie Marketingmaßnahmen, Personalwesen und Arbeitssicherheit.Im fachpraktischen Teil I des Kurses werden die Teilnehmenden auf die praktische Meisterprüfung vorbereitet. Dazu gehören die Planung, Kalkulation, Gestaltung und Durchführung eines Kundenauftrages sowie dessen Dokumentation und Präsentation.Weitere Informationen sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Kristina Klein, Telefon 0621 18002-227, E-Mail: kristina.klein@hwk-mannheim.de