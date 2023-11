Meisterfeier: Start-up-Förderpreis geht an Elektrotechnikermeister Gianluca Zaccardi

Nur drei Monate nach bestandener Meisterprüfung selbständig gemacht – VR Bank Rhein-Neckar unterstützt mit 1.500,- Euro

Es gibt viele Gründe, den Meistertitel im Handwerk anzustreben. Einer davon ist die Möglichkeit, sein eigener Chef zu werden und sich selbständig zu machen. Auch für so manche Meisterin und so manchen Meister unter den 508 Absolventen des Jahrgangs 2023 wird dies ein Grund gewesen sein, sich der Weiterbildung und ihren vier Prüfungsteilen zu stellen. Einer unter ihnen konnte es kaum erwarten und hat sich unmittelbar nach Erhalt des Meistertitels selbständig gemacht: Elektrotechnikermeister Gianluca Zaccardi. Er erhielt bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Samstag im Rosengarten den Start-up-Preis der VR Bank Rhein-Neckar aus den Händen von Tobias Pauldrach, Abteilungsleiter Gewerbe- und Mittelstandskunden.



Nur drei Monate lagen bei Gianluca Zaccardi zwischen der Mitteilung, die Meisterprüfung bestanden zu haben, und der Eintragung seines Betriebs im Juli 2023 in die Handwerksrolle. Er ist damit einer von gerade einmal fünf Prozent des Prüfungsjahrgangs 2023, die diesen mutigen Schritt bereits wagten. Und er war der Schnellste. Tobias Pauldrach zollte ihm bei der Überreichung des Schecks der VR Bank Rhein-Neckar über 1.500 Euro seinen großen Respekt nicht nur für die Entscheidung, sondern auch für die damit verbundenen Zukunftspläne. „Es ist ein erklärtes Ziel von Gianluca Zaccardi, sein Portfolio stetig auszubauen, sein Unternehmen zu vergrößern und künftig auch auszubilden“, sagte der Abteilungsleiter. „Er möchte jungen Menschen eine gute Ausbildung bieten und sie dabei bestmöglich unterstützen.“



Der 28-Jährige gebürtige Mannheimer selbst war seinen Weg im Handwerk zielstrebig gegangen. Nach Besuch der Wilhelm-Wundt-Schule besuchte Gianluca Zaccardi einen berufsvorbereitenden Lehrgang an der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald im Bereich Elektrotechnik, wo er seine Leidenschaft für den Berufszweig entdeckte. Die anschließende Ausbildung zum Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, bei einer Firma in Schwetzingen, war die logische Konsequenz daraus.



„Im Jahr 2022, mit mehreren Jahren Berufserfahrung in der Tasche, hat Gianluca Zaccardi sich schließlich dazu entschlossen, an der Werner-von-Siemens-Schule die Vorbereitung zur Meisterprüfung in Vollzeit zu besuchen“, berichtete Tobias Pauldrach vom Werdegang des Jungmeisters. Auch die Entscheidung zur Selbständigkeit war schnell klar und wurde im Juli 2023 plangemäß umgesetzt.



Begleitet von den besten Wünschen für den beruflichen und privaten Lebensweg zeichnete Tobias Pauldrach den jungen Elektrotechnikermeister als Start-up-Preisträger 2023 aus und überreichte einen Scheck in Höhe von 1.500,- Euro.