Meisterfeier: Orthopädietechnikermeister Adrian Werner Dahl für beste Leistung in einem Gesundheitshandwerk ausgezeichnet

„Es ist uns wichtig, junge Handwerkerinnen und Handwerker auch nach der Meisterprüfung auf ihrem Weg zu begleiten“, erklärte Regionaldirektor Roland Schmitt das Engagement der IKK classic, mit einem Förderpreis besondere Leistungen zu würdigen. Bei der Meisterfeier im Mannheimer Rosengarten zeichnete er als Vertreter der Innungskrankenkasse den besten Meisterabsolventen in einem Gesundheitshandwerk aus. Der Preis in Höhe von 1.500 Euro ging in diesem Jahr an Orthopädietechnikermeister Adrian Werner Dahl.



Der Jungmeister absolvierte die Meisterprüfungsvorbereitung am Fortbildungsseminar für Orthopädietechnik e.V. in Schwetzingen und schloss die Prüfungen am 23. Juli 2022 erfolgreich ab. „Dass Sie die Kurse nicht in Vollzeit gemacht haben, sondern Abendkurse belegten, war toll für Ihren Betrieb, weil Sie ihm so erhalten blieben. Für Sie war dies aber sicher herausfordernd und nicht immer ganz leicht“, fasste Roland Schmitt zusammen. Der guten Leistung des jungen Orthopädietechnikers tat dies jedoch keinen Abbruch. So konnte Adrian Werner Dahl in allen vier Teilen der Meisterprüfung überzeugen. „Gerade die fachpraktische Leistung in Ihrem Handwerk, wo Sie mit hervorragenden 87 Punkten abschlossen, zeigt, dass Sie Ihr Handwerk verstehen“, lobte Roland Schmitt. “Mit einer Durchschnittsnote von 2,0 haben Sie bewiesen, dass Sie zu Meisterhaftem in der Lage sind. Das verdient unseren Respekt und Glückwunsch!“



Bemerkenswert ist auch der konsequente Lebenslauf von Adrian Werner Dahl. Nach der Schule startete er umgehend seine Ausbildung zum Orthopädiemechaniker und Bandagist, die er mit der Gesellenprüfung erfolgreich abschloss. Anschließend arbeitete er zunächst überwiegend in der Werkstatt, um im Laufe der Jahre auch in den Außendienst zu gehen und den vollen Umfang der Dienstleistungen zu erleben. „Sie haben sich stetig weitergebildet und Berufserfahrung gesammelt“, sagte Roland Schmitt. So habe Adrian Werner Dahl schon vor der Meisterprüfung zahlreiche fachbezogene Aufbaukurse und Fortbildungsseminare besucht. „Sie sind die Fachkraft, die sich ein Unternehmen wünscht: wissbegierig, offen für Neues und belastbar“, sagte der Regionaldirektor der IKK classic. „Ihr Job macht Ihnen Spaß, weil Sie mit Ihrer Arbeit vielen Menschen den Alltag erleichtern.“ Bis heute sei Adrian Werner Dahl in seinem Ausbildungsbetrieb tätig, was die gute Zusammenarbeit aller dokumentiere. „Das spricht für Sie und für den Betrieb!“, erklärte Roland Schmitt.