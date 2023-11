Meisterfeier: Innovationspreis geht an den Elektrotechnikermeister Danny Schneider

INTER Versicherungsgruppe fördert Beruf mit technischen und mathematischen Herausforderungen mit 1.500,- Euro

Innovation gehört wie Tradition zur DNA des Handwerks. Sie zeigt sich in vielen Handwerksberufen, auch in jenen, die technisch geprägt sind. Wer hier bestehen will, muss sich auf umfangreiche und komplexe Prüfungen einstellen. Ein Grund mehr, sich über den erfolgreichen Abschluss so richtig zu freuen. Erst am Samstag taten dies die diesjährigen Absolventen bei der großen Meisterfeier, zu der die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ins Congress Center Rosengarten geladen hatte. Einer unter ihnen war Elektrotechnikermeister Danny Schneider. Ihm wurde neben dem Meisterbrief noch eine weitere Auszeichnung zuteil, die die INTER Versicherungsgruppe auslobte: Er erhielt aus den Händen von Vorstandsmitglied Michael Schillinger als Anerkennung seiner Leistung eine Förderung in Höhe von 1.500,- Euro.



Mit einer Durchschnittsnote von 1,9 gehörte Danny Schneider zu den besten zehn Prozent des Prüfungsjahrganges 2023. „Darauf können Sie mächtig stolz sein“, betonte Michael Schillinger. Die INTER Versicherungsgruppe wolle mit der Auszeichnung des Besten in einem Innovationshandwerk ein Zeichen setzen und die anspruchsvolle Leistung würdigen. „Hier müssen mathematische und technische Fähigkeiten gezielt eingesetzt werden, um den Anforderungen der Kunden zu entsprechen“, sagte Michael Schillinger. Auch ein entsprechendes Know-how über Materialien sowie der Umgang mit Werkzeugen und Maschinen sei unabdingbar.



Elektrotechnikermeister Danny Schneider aus Waghäusel habe mit seinen Prüfungsergebnissen bewiesen, dass er sein Handwerk beherrsche. Experten wie er würden gebraucht. Schließlich sei die Elektrotechnik aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken. „Nicht nur die klassischen Hausinstallationen haben sich modernisiert, auch die Themenfelder Steuerungs- und Regelungstechnik, Energiespeicher oder Sensorik und Robotik könnten ohne das entsprechende Fachpersonal nicht bearbeitet werden“, so Michael Schillinger.

Danny Schneider war nach dem Besuch der Marion-Dönhoff-Realschule in Brühl direkt in die Ausbildung zum Elektroniker in der Fachrichtung „Energie- und Gebäudetechnik“ gestartet. Bevor er die Meisterausbildung begann, sammelte er mehrere Jahre Berufserfahrung in zwei Unternehmen. Am 29. April 2023 bestand Danny Schneider die Meisterprüfung mit sehr guten Leistungen. Besonders in den anspruchsvollen, fachbezogenen Prüfungsteilen I und II beeindruckte er mit jeweils starken 86 und 83 von möglichen 100 Punkten. Doch auch die Teile III und IV konnte er mit 85 und 90 Punkten konstant gut abschließen.



„Mein Respekt!“, betonte Michael Schillinger und überreichte dem frisch gebackenen Elektrotechnikermeister einen Scheck über 1.500,- Euro.