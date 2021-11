Meisterfeier 2021: Innovationspreis an Nicolas Hoffmann aus Heidelberg

Mit dem von der in Mannheim ansässigen Inter Versicherungsgruppe gestifteten „Innovationspreis“ in Höhe von 1.500 Euro für den besten Jungmeister aus einem innovativen Handwerk wurde im Rahmen der hybriden Meisterfeier 2021 der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in diesem Jahr Schreinermeister Nicolas Hoffmann aus Heidelberg ausgezeichnet.



Stellvertretend für den krankheitsbedingten Ausfall des Vertreters der Inter Versicherungsgruppe überreichte Janina Klabes, Moderatorin der Meisterfeier 2021, den Scheck an Nicolas Hoffmann. Die im Vorfeld übermittelte Laudatio wurde von ihr verlesen. Mit der Auszeichnung wolle die Inter Versicherungsgruppe ein Zeichen setzen und die modernen, innovativen Handwerker ermutigen. Denn es habe sich gezeigt, so Klabes stellvertretend, dass in diesen Prüfungen oftmals aufgrund der Schwere und des Umfangs nicht die Spitzennoten erreicht würden wie in anderen Berufen – und daher die Absolventen von innovativen Berufen bei der Besetzung der besten Plätze meist leer ausgingen.



„Diese zukunftsorientierten Berufe sind für das Handwerk und unser Land sehr wichtig. Die Inter Versicherungsgruppe möchte daher mit dem Preis genau in diesem Bereich ein Zeichen setzen“, so Klabes.



Bevor es Nicolas Hoffmann in die handwerkliche Ausbildung führte, plante er nach absolviertem Abitur ein Maschinenbaustudium. Doch ein mehrmonatiges Praktikum in einer Heidelberger Schreinerei überzeugte ihn so sehr, dass er seinen ursprünglichen Plan verwarf und den Ausbildungsweg zum Schreiner startete. Schon während der Ausbildung erwarb Hoffmann die Zusatzqualifikation „Management Assistent (HWK)“ und absolvierte die Ausbilder-Eignungsprüfung.



Im Namen der Inter Versicherungsgruppe lobte Janina Klabes den jungen Schreinermeister für sein Engagement und den Mut, die Meisterprüfung ohne Vorbereitungskurs absolviert zu haben. Besonders die gute Durchschnittsnote von 1,9 in allen vier Teilen der Meisterprüfung habe überzeugt.

