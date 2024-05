Meister-Nachwuchs im Elektrotechniker-Handwerk: 35 Absolventen bestanden Prüfungen

Gebüffelt, gepaukt, gelernt – und mit Bravour bestanden! Den Erfolg können sich die 35 frisch gebackenen Meister, darunter auch eine Meisterin, stolz auf die Fahne schreiben. Ihnen allen gelang im Elektrotechniker-Handwerk die Weiterbildung zum begehrten Meister-Titel, der ihnen nun die Türen zu weiterem Erfolg in ihrem Handwerk weit öffnet.„Der Bedarf an Fachkräften ist in jedem Handwerk unbestreitbar“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Im Elektrotechniker-Handwerk übersteigt der Bedarf allerdings bei Weitem die Nachfrage. Umso schöner ist es, dass nun 35 Absolventen ihre Meisterprüfungen erfolgreich abgelegt haben und dabei helfen, diese Lücke zu schließen.“ Im Rahmen der diesjährigen Meisterprüfungen im Elektrotechniker-Handwerk konnte der Prüfungsausschuss 34 Jungmeistern und einer Jungmeisterin die frohe Botschaft der bestandenen Prüfungen überbringen.Die praktischen Prüfungen stellten die Kandidaten vor herausfordernde Aufgaben, die ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und praktischen Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik auf die Probe stellten. Von der Installation komplexer Systeme bis hin zur Fehlerbehebung und Instandhaltung zeigten die Prüflinge ein beeindruckendes Verständnis und umfassendes Können in ihrem Handwerk.„Die erfolgreiche Prüfung von 35 neuen Elektrotechniker-Meistern ist ein bemerkenswerter Erfolg und ein Zeugnis für das hohe Niveau der Ausbildung und das Engagement der Kandidaten“, sagt Alexander Dirks. „Wir sind stolz darauf, diese talentierten Fachkräfte zu fördern und zu unterstützen, die nicht nur die Traditionen des Handwerks fortsetzen, sondern auch die Innovation vorantreiben.“Die Meisterprüfung im Elektrotechniker-Handwerk sei für jeden Prüfling ein wichtiger Meilenstein in der beruflichen Entwicklung. Als Vorbereitung auf die berufliche Selbständigkeit dient die Meisterprüfung nicht nur der Aneignung umfassender Kenntnisse und Fertigkeiten im jeweiligen Fachgebiet, sondern auch dazu, komplexe Projekte zu leiten, Teams zu führen und innovative Lösungen zu entwickeln.„Die Elektrotechnik-Branche ist ein wichtiger Baustein in der Bewältigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen und kann von der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung bis hin zur steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Lösungen die richtigen Antworten bieten“, sagt Alexander Dirks. „Die neuen Elektrotechniker-Meister sind gut positioniert, um diese Herausforderungen anzunehmen und innovative Lösungen zu entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt haben.“Informationen rund um die Weiterbildung zum Meister im Handwerk erteilt bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald der Geschäftsbereich Meisterprüfung, Kontakt: Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de