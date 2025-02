Man muss nicht alles neu erfinden: Gründen durch Übernehmen sinnvolle Alternative

Mit einer kostenfreien Veranstaltung unter der Überschrift „Stabwechsel im Unternehmen“ unterstützt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Handwerkerinnen und Handwerker rund um das Thema Betriebsübergabe und Betriebsübernahme. „Einen geeigneten Nachfolger zu finden und den Betrieb zu übergeben, ist oftmals schwer“, sagt Christiane Zieher, Wirtschaftsberaterin der Kammer. „Gleichzeitig tun sich andere schwer, ein neues Unternehmen zu gründen. Daher ist ‚Gründen‘ durch ‚Übernehmen‘ eine Alternative, die sich lohnen kann.“ Beim Seminar am Donnerstag, 27. März 2025, von 17 bis 20:30 Uhr im Haus der Wirtschaft in Mosbach, Oberer Mühlweg 1/1, helfen Experten mit Tipps und wertvollen Informationen. Der Workshop ist ein Gemeinschaftsprojekt von Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, IHK Rhein-Neckar, regionalen Volksbanken und Sparkassen und für Interessenten kostenfrei zugänglich.Bei der Informations- und Netzwerkveranstaltung erfahren die Teilnehmenden aus erster Hand, wie eine Unternehmensnachfolge ablaufen kann, was sie hierbei beachten müssen und welche Unterstützung sie bekommen. Das Seminar vermittelt in verschiedenen Themenkomplexen wertvolles Wissen, lässt aber auch Raum zum Austausch und sich Kennenlernen. Christiane Zieher, Expertin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, gibt in ihrem Vortrag eine kompakte Übersicht über alle Schritte zur Unternehmensnachfolge. Ergänzt wird dies von einem Erfahrungsbericht einer erfolgreich umgesetzten Unternehmensnachfolge sowie Informationen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Grundlagen. Christian Schwöbel von der IHK Rhein-Neckar greift das Thema „Unternehmensnachfolge mit Unterstützung der IHK“ auf.Am Ende der Veranstaltung bleibt Zeit zum Austausch und zur Diskussion. Auch die Möglichkeit zur individuellen Kurzberatung an Thementischen, begleitet mit einem kleinen Imbiss, besteht.Zur kostenfreien Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich, die online über den Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de selbst vorgenommen werden kann. Weitere Informationen und persönliche Beratung bei Christiane Zieher, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon: 0621 18002-155 oder E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de.