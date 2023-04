Lehrinhalte mit Spaß und Spiel vermitteln

Jeder, der lernt, weiß: Je praxisbezogener man ausprobieren und üben kann, desto einfacher wird es. Wenn das Ganze dann auch noch Spaß macht, ist das Optimum erreicht. Spielerisches Lernen nennt sich das und man kann es auch in der Berufsorientierung rund ums Handwerk einsetzen: Das Lernspiel „MeisterPOWER“ gibt Schülerinnen und Schülern von allgemeinbildenden Schulen einen Einblick in die Tätigkeiten von Handwerksberufen und vermittelt auf spielerische Weise die Abläufe in Betrieben.Durch MeisterPOWER werden inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bildungsplan des Schulfachs Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung (WBS) vermittelt. Darüber hinaus wird die Leitperspektive „Berufliche Orientierung“ angesprochen. Was die Lernsoftware alles kann, zeigt Lehrkräften ein Online-Seminar, zu dem die baden-württembergischen Handwerkskammern laden. In dem Online-Seminar erhalten Lehrkräfte eine kurze fachtheoretische Einführung in die Lernsoftware. Darüber hinaus wird MeisterPOWER praktisch erprobt und live gezeigt. Die Einführungsveranstaltung findet am 10. Mai 2023 von 14:00 bis 15:30 Uhr online statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Weitere Informationen bei Hannah Reichenecker, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: hannah.reichenecker@hwk-mannheim.de und auf der Website: www.hwk-mannheim.de/meisterpower-schulungstermin