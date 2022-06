Last Minute zum Ausbildungsplatz

Einfach vorbeikommen und Ausbildungsangebot sichern. So einfach könnte das für Schülerinnen und Schüler sein, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Die „Last-Minute-Ausbildungsaktion“ am 8. Juli eröffnet jungen Menschen unkomplizierte Möglichkeiten. Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist mit dabei, wenn von 14 bis 18 Uhr am Paradeplatz in Richtung Stadthaus von verschiedenen Experten alle Fragen rund um das Thema Ausbildung beantwortet werden. Neben der Handwerkskammer zählen auch die Stadt Mannheim, die Agentur für Arbeit sowie die IHK Rhein-Neckar zu den Mitveranstaltern, die Lehrlingen in spe die besten Optionen auf einen geeigneten Ausbildungsplatz eröffnen soll. Wer also Fragen hat, sich einfach informieren möchte, Kontakte sucht und nach Optionen für seinen weiteren Weg Ausschau hält, der bekommt bei der Last-Minute-Ausbildungsaktion beste Optionen an die Hand, um einen Schritt weiterzukommen. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter der Rubrik Ausbildung / Termine auf www.hwk-mannheim.de oder bei Hannah Reichenecker, Handwerkskammer Mannheim, Telefon 0621 18002-138, E-Mail: reichenecker@hwk-mannheim.de