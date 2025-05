Klug entscheiden: Wie der richtige Kanal die Mitarbeitersuche im Handwerk unterstützt

Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen wie heute. Doch nicht jeder Weg ist der passende. „Das gilt auch bei der Suche nach Mitarbeitern“, wie Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, weiß. In einem kostenfreien Online-Seminar am Donnerstag, 5. Juni 2025, von 11 bis 12 Uhr, geht es um die Wahl des passenden Kanals bei der Mitarbeitersuche. „Heute ist es ganz normal, von Recruiting-Anbietern kontaktiert zu werden“, sagt Katja Mayer. „Manche Handwerksbetriebe sind auch bereit, Geld für die Personalgewinnung zu investieren, wissen aber nicht, nach welchen Kriterien sie die Anbieter bewerten sollen. Genau darüber wollen wir in diesem Seminar sprechen.“Auch Handwerksbetriebe, die bereits mit Social-Media-Recruiting-Agenturen zusammengearbeitet und vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, sind angesprochen. Das Webseminar bietet einen umfassenden Überblick, was bei der Bewertung der einzelnen Angebote und Dienstleister beachtet werden sollte. Es werden praxisnahe Tipps geteilt und Entscheidungshilfen an die Hand gegeben, damit die Teilnehmenden künftig gezielt den für ihre Anforderungen passenden Partner für ihre individuelle Personalstrategie auswählen können.Das Online-Seminar richtet sich an Inhaber und Personalverantwortliche in Handwerksbetrieben, die die Mitarbeitergewinnung optimieren und Kriterien für die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern definieren möchten. Anmeldungen sind über den entsprechenden Termineintrag mit dem Titel „Dringend Mitarbeiter gesucht – die Qual der Wahl bei der Suche nach dem passenden Kanal“ im Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de erforderlich.Ansprechpartnerin in allen Personalangelegenheiten für Handwerksbetriebe der Region ist Katja Mayer, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.