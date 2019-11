"Kleine Hände, große Zukunft" - Handwerker, aufgepasst: Jetzt noch Kitas ansprechen!

Nach einer Rekordbeteiligung im vergangenen Jahr ist der bundesweite Wettbewerb des Handwerks für Kita-Kinder in seine 7. Runde gestartet. Über 230 Kitas nahmen am vergangenen Wettbewerb teil – ein Erfolg, an den die Initiatoren bei der Neuauflage anknüpfen wollen. Für Handwerker ist der Wettbewerb eine einzigartige Gelegenheit, sich und ihren Beruf zu präsentieren und schon den Kleinsten ein positives Handwerksbild zu vermitteln.Und das Beste:Noch während der kommenden Monate können Handwerker aktiv auf die Kitas in Ihrer Region zugehen, sie zu sich einladen und den Kindern zeigen, wie ihr Handwerk funktioniert. „Begeistern Sie die Kinder für Ihr Handwerk, denn sie sind die Handwerker von morgen“, betont Joachim Wohlfeil, Vorsitzender der Aktion Modernes Handwerk e. V. (AMH).Die Idee hinter dem Wettbewerb ist so einfach wie überzeugend: Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ besuchen Kita-Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und lernen dabei die faszinierende Vielfalt des Handwerks kennen. Anschließend stellen die Kinder gemeinsam ein Riesenposter her, auf dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke kreativ ausgestalten – mit allen Materialien, die sie bei „ihrem“ Handwerker kennengelernt haben. Bis zum 07.02.2020 können die Kita-Gruppen ihr Poster zusammen mit einer kurzen Beschreibung einreichen. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik beurteilt die Arbeiten der Kinder. Die Landessieger werden im Frühjahr 2020 bekannt gegeben: Ihnen winkt ein Preisgeld von je 500 Euro, z. B. für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk.Die Teilnahmeunterlagen können online unter www.amh-online.de/wettbewerbspaket kostenlos angefordert werden. Insbesondere Handwerksbetriebe sind gefragt, aktiv zu werden, Kitas vor Ort in ihre Werkstätten einzuladen und die Kinder fürHandwerksberuf zu begeistern.Der Wettbewerb ist eine Initiative der AMH und wird von Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen bundesweit durchgeführt. Die Aktion Modernes Handwerk (AMH) mit Sitz in Berlin unterstützt Organisationen und Betriebe des Handwerks bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege. Getragen von rund 400 Mitgliedern – Handwerkskammern, Fachverbände, Kreishandwerkerschaften, Innungen, Betriebe und fördernde Mitglieder – vernetzt die AMH Marketing und Kommunikation des Handwerks, seiner Betriebe und Organisationen. Operativer Partner der Aktion Modernes Handwerks e. V. ist die Marketing Handwerk GmbH mit Sitz in Aachen.