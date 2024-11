Kleine Hände, große Zukunft: Beim Kita-Wettbewerb Leidenschaft für Handwerk entdecken

Der Kita-Wettbewerb des Handwerks geht in eine neue Runde: Zum bereits zwölften Mal heißt es unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ für Kids im Vorschulalter gemeinsam mit Handwerksprofis ausprobieren, entdecken, lernen und kreativ sein. Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt den Kita-Wettbewerb von Aktion Modernes Handwerk (AMH) und ermutigt Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und Tagesväter ebenso wie die Verantwortlichen in den Handwerksbetrieben der Region, teilzunehmen und dem Nachwuchs einen spannenden Tag im Handwerk zu ermöglichen.„Gerade die Kleinsten haben große Lust am Werken und eigenem Gestalten mit ihren Händen“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. „Sie sind offen und unvoreingenommen und bei handwerklichen Arbeiten mit Leidenschaft dabei.“ Für Betriebe der Region biete der Wettbewerb eine ideale Gelegenheit, schon in frühen Jahren mit dem Nachwuchs in Kontakt zu treten, Interesse zu wecken und Handwerk als eine spannende Option für die Zukunft zu verankern. Die Betriebe laden im Zuge des Wettbewerbs Erzieherinnen und Erzieher einer Kita ein, gemeinsam mit den Kindern ihren Betrieb zu besuchen. Dabei dürfen die Kinder nicht zur zuschauen, sondern auch selbst aktiv mitgestalten und Handwerk hautnah erleben. Wer Handwerk vor Ort in die Kita bringen kann, kann auch diesen Weg wählen.Kids und ihre Betreuer haben durch den Wettbewerb nicht nur die Gelegenheit, einen spannenden Tag zu erleben, sondern könne auch etwas gewinnen. Das Erlebte soll im Nachgang nämlich in einem Riesenposter gemeinsam verarbeitet werden. Eine Jury bewertet die gestalterische Umsetzung des Handwerks-Tages und wählt pro Bundesland einen besten Beitrag aus. Der Landessieger bekommt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro, das für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk verwendet werden kann.Wie erfolgreich sich der Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ über die vergangenen zwölf Jahre entwickelt hat, zeigt sich an den Teilnehmerzahlen, die zuletzt deutlich gestiegen sind. In der Runde 2023/2024 waren bundesweit über 400 Kitas dabei. „Deshalb macht der Wettbewerb in diesem Jahr auch einen weiteren Entwicklungsschritt: Er wird digitaler“, informiert Hannah Reichenecker von der Handwerkskammer in Mannheim. Die eigene Wettbewerbs-Homepage unter www.kita-wettbewerb.de richtet sich vor allem an die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas sowie an die Tagesmütter und Tagesväter, die ausdrücklich angesprochen werden sollen. „Mit einer einmaligen Registrierung können Interessierte dort ihr eigenes Online-Profil einrichten, in das alle Wettbewerbsunterlagen, vom Foto des Riesenposters bis zur Projektbeschreibung mit ergänzenden Bildern, einfach hochgeladen werden“, so die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin. Wer dies einmal eingerichtet habe, könne das Online-Profil Jahr für Jahr zur Teilnahme nutzen.Ab sofort stellt Aktion Modernes Handwerk die Wettbewerbspakete für die Kitas und Einrichtungen der Kindertagespflege zur Verfügung. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hilft bei Fragen und unterstützt. Ihr Riesenposter vom Erlebnistag mit dem Handwerk können die Kitas dann bis zum Teilnahmeschluss am 14. März 2025 einsenden. „Wir freuen uns, wenn auch viele Betriebe und Kitas aus unserer Region mitmachen“, sagt Hannah Reichenecker.Kontakt bei der Handwerkskammer Mannheim Rein-Neckar-Odenwald über Hannah Reichenecker, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de