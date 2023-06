Karriere machen durch Weiterbildung

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in ihrer Bildungsakademie in Mannheim-Wohlgelegen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Meistervorbereitungskurse an. Mit dem Fort- und Weiterbildungsprogramm ermöglicht sie Handwerkerinnen und Handwerkern eine wichtige Qualifizierung als Basis für ihre weitere Berufskarriere.Im November startet in der Bildungsakademie in Mannheim-Wohlgelegen ein neuer Meistervorbereitungskurs für das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk. Der Kurs bietet Gesellinnen und Gesellen die Chance, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen und nach dem Meisterabschluss Führungsverantwortung zu übernehmen. So ist der Fliesenleger-Meisterbrief ein sicheres Fundament für die Selbstständigkeit, garantiert Kunden höchste Qualität und erlaubt die eigene Ausbildung des Handwerksnachwuchses. Der Kurs bereitet die Teilnehmenden intensiv darauf vor, erstklassige Handwerksarbeit fachgerecht, nach individuellen Kundenwünschen und neuesten Trends zu leisten und alle Tätigkeiten im Bereich Fliesenlegen als Ausbauspezialist zu beherrschen. Die umfassende Vorbereitung auf die neuen beruflichen Herausforderungen wird durch erfahrene Fachleute aus verschiedenen Fachbereichen gewährleistet.Die Meistervorbereitung im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk, Teil I + II, ist als Teilzeitkurs aufgebaut und findet vom 7. November 2023 bis 12. Oktober 2024, dienstags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr statt. Darüber hinaus sind zwei Kurs-Wochen in Vollzeit im Sommer vorgesehen.Informationen zum Kurs und zu Fördermöglichkeiten sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer, Telefon 0621 18002-227 oder E-Mail: kristina.klein@hwk-mannheim.de. Weitere Informationen zu weiteren Fort- und Weiterbildungsangeboten auf der Website der Handwerkskammer unter der Rubrik „Weiterbildung“ auf www.hwk-mannheim.de