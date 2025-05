Kammerpräsident empfängt Mitglieder des SchuleWirtschaft-Netzwerks in seinem Betrieb

Klaus Hofmann ist Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Aber er ist auch Schreinermeister und führt seinen eigenen Betrieb. Was das Schreinerhandwerk heutzutage prägt, welche Anforderungen an Unternehmen gestellt sind und was man als Tischler so können muss, das zeigte der Präsident 19 Mitgliedern des SchuleWirtschaft-Netzwerks Neckar-Odenwald-Kreis in seinem Unternehmen, der Faustmann Bau- und Möbelschreinerei GmbH in Diedesheim. Das Treffen diente auch dazu, für das Handwerk zu werben und die Ausbildung in seinen vielseitigen Berufen in Erinnerung zu rufen. SchuleWirtschaft versteht sich, wie der Name schon sagt, als partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft mit regionalen Verankerungen, aber bundesweiter Vernetzung.Die Teilnehmenden erfuhren bei Klaus Hofmann, wie kreativ, vielseitig, traditionell und zugleich technisch modern das Schreinerhandwerk ist. „Bei uns ist Handarbeit genauso gefragt wie das Bedienen modernster CNC-Fräsen“, erläuterte der Präsident dem Besuch. Wie schnell eine solche Maschine in kürzester Zeit das zu bearbeitende Holzstück hochpräzise fertigstellt, beeindruckte die Gruppe aus Lehrern. Auch die Einblicke, die Nachwuchs-Schreiner Hannes in den Bereich Berufsorientierung und in seine Ausbildung gab, wurden interessiert aufgenommen. Besonders die Arbeit beim Kunden vor Ort inspiriere ihn. „Berufsschule und Werkstatt haben aber natürlich auch ihre Vorzüge“, so der Lehrling.Nach den Live-Einblicken in der Schreinerei stellte Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer die Online-Handwerkssimulation Meisterpower vor. Gemeinsam mit der Expertin klickte sich das Netzwerk in die Software, lernte verschiedene Szenarien sowie Niveaustufen des Arbeitsmaterials kennen und informierte sich zu den Einsatzmöglichkeiten des Planspiels. Dieses orientiert sich am baden-württembergischen Bildungsplan für das Schulfach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung und kann in einzelnen Schulstunden oder auch über einen längeren Zeitraum in Kleingruppen ab Klasse 7 gespielt werden.„Auch im Rahmen von Projektwochen ist MeisterPower eine tolle Möglichkeit für Lehrkräfte, auf spielerische Weise ökonomische Kompetenzen zu vermitteln, Abläufe in Betrieben erfahrbar zu machen und einen realitätsnahen Einblick in Tätigkeiten von Handwerksberufen zu geben“, sagt Susanne Bäcker-Valerius. Bis zum 4. Juli 2025 können die Szenarien – wer dies möchte – auch im Rahmen des Wettbewerbs 2024/2025 gespielt werden. Weitere Informationen hierzu auf meister-power.de.Kontakt: Susanne Bäcker-Valerius, Koordination Berufsorientierung, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-161, E-Mail: susanne.baecker-valerius@hwk-mannheim.de Region: Mannheim – Mosbach – Diedesheim – Rhein-Neckar- Odenwald