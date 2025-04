Kammer präsentiert neue Live-Aktion: Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein

Noch gibt es in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald nur einen Prototyp. Er ist das Vorbild, aus dem in Kürze ein einzigartiges Projekt entstehen wird. Das Motto: „Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein“. Der Titel verrät alles, was man wissen muss. Es geht um Handwerk mit all seiner Leidenschaft, um Bänke, die zum Niederlassen einladen, und es geht um die gute Sache: eine Spendenaktion. Handwerkskunst trifft also auf soziales Engagement. Auf dem Mannheimer Maimarkt gestalten Auszubildende des zweiten Lehrjahres gemeinsam mit ihren Ausbildern vom 26. April bis 6. Mai 2025 robuste, stilvolle Bänke, die mit Fliesen besetzt werden.



Das Besondere: Die Bänke können gegen eine Spende erworben werden, die sozialen Zwecken zugutekommt. Jede Bank ist ein Unikat, gefertigt aus hitze- und kältebeständigen EXP-Bauplatten und mit hochwertigen, großformatigen Fliesen versehen. Durch die individuelle Verarbeitung gleicht keine Bank der anderen – von eleganter Marmoroptik bis hin zu modernem Matt-Schwarz ist jede Kreation einzigartig.



Die Initiative "Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein" ersetzt das bisherige Maimarkthäuschen, das eigens für jede Messe in der Halle des Handwerks aufgebaut und am Ende wieder abgerissen wurde. Die Aktion bietet Besuchern die Möglichkeit, die Fertigung der Bänke hautnah zu erleben. Viele Arbeitsschritte werden live demonstriert: vom Anbringen der EXP-Bauplatte als Rückenlehne bis hin zur exakten Platzierung der Fliesen. "Unsere Auszubildenden lernen dabei Techniken, die sie später in ihrem Berufsleben anwenden werden", erklären die Ausbilder Denis Brucic und Peter Rieger, die das Projekt betreuen. So werden die großen Fliesen auf Gehrung gearbeitet, damit sie auch an den Kanten exakt aneinander abschließen.



Die limitierten Stücke – maximal zehn Bänke entstehen während des Maimarkts und werden mit einer gravierten Plakette auch nummeriert – sind nicht nur funktional, sondern auch wertvoll. Nur dank der Materialspenden von Hornbach und Sopro ist die Aktion überhaupt zu stemmen. Allein der Materialwert jeder Bank liegt bei rund 2.000 Euro, der Marktwert inklusive Arbeitsaufwand käme auf etwa 4.000 Euro. Interessenten müssen jedoch nicht diesen Preis bezahlen. Sie entscheiden selbst, welchen Betrag sie für den guten Zweck spenden möchten.



Ein besonderes Highlight stellt eine Mosaikbank dar, die als kunstvolles Einzelstück aufwendig gefertigt und am Ende versteigert wird. Auch ihre Entstehung ist während der Maimarkttage live zu beobachten. Geschätzter Wert dieser Bank: 7.000 Euro. "Dieses Projekt vereint Ausbildung, Handwerkskunst und soziales Engagement auf ideale Weise", resümiert Geschäftsführer Marcus Braunert, Leiter der Mannheimer Bildungsakademie.



Wer eine der limitierten Bänke erwerben und gleichzeitig Gutes tun möchte, kann sich vom 26. April bis 6. Mai 2025 direkt vor Ort auf dem Maimarkt in Halle 5, der Halle des Handwerks, melden oder sich schon vorab an die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wenden und eine Bank für sich reservieren. Kontakt per E-Mail: presse@hwk-mannheim.de.

