Kammer ehrt ihre Altmeister: Anerkennung für jahrzehntelanges, meisterliches Wirken

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ehrt auch in diesem Jahr wieder ihre Altmeisterinnen und Altmeister, die vor 50, 60 oder 65 Jahren ihre Meisterprüfung abgelegt haben. Geehrt werden „Goldene Meister“ des Meisterprüfungsjahrgangs 1975, „Diamantene Meister“ des Meisterprüfungsjahrgangs 1965 und „Eiserne Meister“ des Meisterprüfungsjahrgangs 1960. Die Kammer bittet alle, die in einem dieser Jahre ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen einzureichen. Erforderlich ist eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder des Meisterbriefes sowie die aktuelle Anschrift und Telefonnummer. „Es ist uns wichtig, hier niemanden zu vergessen“, sagt Melanie Rosvall von der Handwerkskammer. „Deshalb sind wir auf die Mithilfe angewiesen und bitten alle Betreffende, sich bei uns zu melden.“Online ist eine Anmeldung ganz einfach unter www.hwk-mannheim.de/... möglich. Alternativ können die Unterlagen auch postalisch an die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, GB III – Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim, oder aber per E-Mail an melanie.rosvall@hwk-mannheim.de gesendet werden.Die feierliche Überreichung der Urkunden findet in diesem Jahr am 12. Mai 2025 in Wiesloch und am 19. Mai 2025 in Buchen statt. „Wir freuen uns darauf, die Jubiläumsmeisterinnen und -meister gebührend zu ehren und gemeinsam auf viele Jahrzehnte meisterlichen Handwerks zurückzublicken“, betont auch der Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung, Alexander Dirks.Anmeldeschluss ist Montag, 31. März 2025.Für Fragen steht der Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer zur Verfügung. Ansprechpartnerin: Melanie Rosvall, Telefon 0621 18002-143, E-Mail: melanie.rosvall@hwk-mannheim.de.