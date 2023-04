Juroren für BoriS-Berufswahl-Siegel gesucht

Das BoriS-Berufswahl-Siegel ist seit Jahren ein Prädikat für Schulen, die sich in besonderer Weise um die Berufsorientierung verdient gemacht haben. „Sie leisten beim Übergang von der Schule in den Beruf echte Hilfestellung und bieten ihren Schülerinnen und Schülern zusätzliche unterstützende Angebote auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf“, erklärt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Seit Jahren begleitet die Kammer die Schulen als regionaler Ansprechpartner.Für die Auszeichnung mit dem BoriS-Berufswahl-Siegel müssen die Schulen ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen, das von einer unabhängigen Jury, bestehend aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrervertretern, bewertet wird. Hierbei stehen insbesondere Umfang und Qualität der erbrachten Unterstützungsmaßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung im Fokus. Für diese Jury sucht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Juroren, die sich mit zeitlichem Engagement und ihrem Know-how einbringen möchten.Wer Interesse am Mitwirken oder aber Fragen hat, meldet sich bei Claudia Orth, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-130 oder E-Mail: claudia.orth@hwk-mannheim.de Weitere Informationen auch auf der Website www.boris-bw.de