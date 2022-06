Junge Leute aus dem Handwerk erzählen

Die neue regionale Ausbildungskampagne der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat einen Claim „Das isses!“, einen Hashtag #entdeckedeineleidenschaft und gleich mehrere junge Leute, die auf TikTok über ihre Lust am Handwerk sprechen. Es sind „echte“ Menschen, die sich da zeigen. Keine Models oder gecasteten Protagonisten, sondern Azubis aus Handwerksbetrieben der Region. Sie erzählen ganz frei und unvoreingenommen, was sie an ihrem Job fasziniert. Warum überhaupt sie eine Ausbildung machen. Und wie das damals mit der Berufsfindung war.Da ist zum Beispiel Hannah. Sie ist 22 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Heidelberg und hat nach dem Abitur ein Semester Romanistik und Germanistik studiert. Dann stellte sie fest: Das ist es nicht. Heute macht sie eine Lehre zur Zimmerin. Dass sie all das kann, was sie täglich mit ihrer Hände Arbeit schafft, hätte sie vor einiger Zeit selbst noch nicht gedacht. Deshalb sagt sie in der „Das isses!“-Kampagne der Handwerkskammer voller Stolz: „Die Ausbildung hat mich selbstbewusster gemacht.“ Sie ermutigt vor allem auch Mädchen an sich zu glauben, einfach auszuprobieren, was sie interessiert, und sich nicht von den Erwartungen, beispielsweise aus dem Freundeskreis, beeinflussen lassen.Dass junge Leute authentisch und frei über ihre Geschichten und Verbindungen zum Handwerk erzählen, ist der Handwerkskammer besonders wichtig. „Das isses!“ soll so auch für Schülerinnen und Schüler, also für ganz junge Leute, zu einer interessanten Informations- und Inspirationsquelle werden. Dafür wird mit TikTok ein angesagter Kanal genutzt, auf dem sich der Nachwuchs wohl fühlt. Doch er steht nicht ausschließlich für die Ausbildungskampagne. Auf verschiedenen Wegen – sowohl online als auch offline – sind alle Gruppen angesprochen, die mit der Ausbildung zu tun haben: Schüler, Eltern, Auszubildende, Schulen und Ausbildungsbetriebe.Hannah erzählt ihre Geschichte für „Das isses!“ auf TikTok. Wer sie eigentlich ist und was sie sonst noch so denkt, verrät sie im Interview:Zuverlässig, zielstrebig, hilfsbereitWeil mich die Arbeit erfüllt. Man sieht abends, was man den ganzen Tag gemacht hat und ist einfach müde und erfüllt. Außerdem ist es schön, anderen Leuten ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen oder ihnen einfach eine Freude mit seiner Arbeit zu machen. Auch ganz wichtig: Man ist – meistens zumindest – den ganzen Tag draußen an der frischen Luft und hat eine super schöne Aussicht vom Dach aus.Weil ich es sehr wichtig finde, das Handwerk zu stärken und die Leute darüber aufzuklären. Leider gibt es immer noch viel zu wenige Handwerker und zudem noch viel zu viele Vorurteile dem Handwerk gegenüber.Ich habe nach einem Semester mein Studium abgebrochen, weil ich unzufrieden war. Danach wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich hatte früher schon mal überlegt, ins Handwerk zu gehen, hatte mich aber nicht getraut, weil ich mir dachte, ich sei das einzige Mädchen. Auf der Ausbildungsmesse in Mannheim habe ich dann meinen jetzigen Chef kennengelernt und die Möglichkeit zu einem Praktikum erhalten. Das hat mich überzeugt. Im September habe ich dann meine Ausbildung angefangen und es zu keinem Zeitpunkt bereut.Weil es so tolle Berufe im Handwerk gibt, die auch immer gebraucht werden. Es ist ein absolut sicherer Job, was die Zukunft angeht, denn uns Handwerker wird man immer brauchen. Und natürlich macht es extrem viel Spaß und man hat tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen man tolle Sachen erleben darf.Praktika machen! Alles ausprobieren! Auch wenn man mal ein Praktikum macht, was einem dann nicht gefällt, weiß man auf jeden Fall schon mal, was man nicht will.Auch in Gymnasien über Ausbildungen reden und den Schülern alle Möglichkeiten aufzeigen.Weitere Informationen rund um die Ausbildung im Handwerk bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für Schüler, Eltern, Lehrer, Auszubildende und Betriebe auf ihrer Website www.handwerk-das-isses.de