Junge Handwerker erleben Europa: Das Europäische Parlament in Brüssel kennenlernen

„Europa erleben“ nennt sich das Angebot für Meisterschülerinnen und Meisterschüler, das ihnen Fortbildung, Erlebnis und Austausch in einem bietet. Das Projekt der Wissen Weltethos Weltzukunft Stiftung (WWW-Stiftung) in Zusammenarbeit mit der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa lädt unter diesem Motto zu einer Bildungsreise nach Brüssel ein. „Während des Besuchs wird ein intensives Programm für Meisterschülerinnen und -schüler aus mehreren deutschen Regionen vorbereitet, das ihnen einen Einblick in die Funktionsweise des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, aber auch der verschiedenen dort tätigen Interessenorganisationen gibt“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.Interessierte können sich bis zum 10. Juni 2024 bewerben, indem sie in 250 bis 300 Wörtern ihre Motivation am Projekt Europa erläutern und erklären, was sie von der Erfahrung erhoffen. Wer ausgewählt wird, ist vom 17. bis 19. September 2024 bei der Reise nach Brüssel dabei und nimmt außerdem an zwei Online-Bildungskursen teil. Die Kosten für das Programm sowie die Reise- und Übernachtungskosten werden von der WWW-Stiftung getragen.„Europa erleben ist ein Bildungsangebot, das Handwerkerinnen und Handwerker auf einer anderen Ebene zusammenführt und miteinander in den Austausch bringt“, sagt Alexander Dirks. „Damit verbunden ist neben dem Reiseerlebnis insbesondere die Chance, auch sein politisches und gesellschaftliches Wissen zu erweitern.“ So lernen die Teilnehmenden zunächst bei einem Vorbereitungstreffen die grundlegenden Strukturen und aktuellen Themen der EU kennen und diskutieren gemeinsam die Fragen, die sie interessieren. Abgeschlossen wird das Programm von einem weiteren online-Treffen, bei dem die Teilnehmenden ihre Erfahrungen weiter diskutieren und einordnen.Anmelden können sich Meisterschülerinnen und Meisterschüler des Jahrgangs 2023/2024 aus verschiedenen Branchen und Berufen. Die Bewerbung ist per E-Mail bis zum 10. Juni 2024 an die Projektmanagerin von Europa Erleben, Simona Binko, E-Mail: europa.erleben@schwarzkopf-stiftung.de möglich.Weitere Informationen erteilt Alexander Dirks, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de