Jetzt teilnehmen beim Dr.-Rudolf-Eberle-Preis - Innovationspotenzial stärkt den Wirtschaftsstandort

Der Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg fördert seit 1985 den Ideenreichtum und die Kreativität von Unternehmen. Auch in diesem Jahr haben Betriebe der Region wieder die Möglichkeit beim Wettbewerb teilzunehmen und ihre Chance auf attraktive Preise zu wahren.„Innovationen verändern den Arbeitsalltag, sie sind der Motor eines Betriebes und Erfolgsfaktor für einen starken und zukunftsfähigen Mittelstand“, sagt Thomas Hollritt, Bereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Mit dem Dr.-Rudolf-Eberle-Preis schreibt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus auch 2022 den Innovationspreis für unkonventionelle, technologieoffene Ideen und deren Umsetzung für innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen mittelständischer Unternehmen aus. Dabei werden beispielhafte Leistungen honoriert, die sich beispielsweise in der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und technologischer Dienstleistungen oder aber bei der Anwendung moderner Technologien in Produkten, Produktion oder Dienstleistungen abzeichnen.Mit dem Dr.-Rudolf-Eberle-Preis werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 50.000 Euro sowie Urkunden vergeben. Darüber hinaus lobt die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg im Rahmen des Wettbewerbs einen Sonderpreis für ein junges Unternehmen aus.Wer am Wettbewerb teilnimmt hat die Chance, seine Innovation und damit auch seinen Betrieb, unabhängig von der Branche oder vom Fachgebiet, in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und seine Idee einer Expertenjury zu präsentieren. Bewerbungen sind bis 31. Mai 2022 online möglich unter https://bewerbung.innovationspreis-bw.de/... Weitere Informationen zum Innovationspreis, über die bisherigen Preisträger, das Auswahlverfahren und das Fachgremium auf der Website innovationspreis-bw.de. Fragen beantwortet auch Thomas Hollritt, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621-18002-146 oder per E-Mail: hollritt@hwk-mannheim.de