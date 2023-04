Jeden Tag in einen anderen Beruf schnuppern

Wie kann man junge Leute am besten fürs eigene Unternehmen begeistern? Indem man ihnen zeigt, was den Betrieb ausmacht! Mit diesem Ansatz gehen die Praktikumswochen Baden-Württemberg in eine neue Runde. „Handwerksbetriebe haben so die Möglichkeit, neue potenzielle Azubis kennenzulernen“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Es lohnt sich, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ins Unternehmen zu schnuppern.“Im Neckar-Odenwald-Kreis finden die Praktikumswochen in den Pfingstferien und den darauf zwei folgenden Schulwochen vom 30. Mai bis zum 23. Juni 2023 statt. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren. Sie erhalten während der Praktikumswochen die Möglichkeit, jeden Tag in ein anderes regionales Handwerksunternehmen zu schauen und können so in kurzer Zeit verschiedenste Berufe und Betriebe kennenlernen.Doch nicht nur für die jungen Leute bringt das Angebot viele Vorteile. Gerade auch Handwerksunternehmen können profitieren, indem sie die Chance nutzen, den Nachwuchs auf effektive Weise für sich zu begeistern. „Die Praktikumswochen zeichnen sich vor allem durch Individualität, gute Planbarkeit und einen geringen Organisationsaufwand aus“, informiert Hannah Reichenecker. Betriebe müssen sich lediglich registrieren und angeben, wann und für welche Berufsfelder sie Praktikumstage anbieten möchten. Im Anschluss erhalten sie automatisch Personenvorschläge, die sich für ihre Felder interessieren. „Mit einem Klick ist der Praktikumsvorschlag angenommen und die Praktikanten erhalten automatisch alle wichtigen Informationen zum Praktikumstag. Von dieser aktiven Vermittlung profitieren große und kleine Unternehmen“, so die Expertin von der Handwerkskammer.Die Teilnahme ist sowohl für die jungen Leute als auch die Unternehmen kostenlos. Handwerksbetriebe können sich ab sofort online anmelden auf www.praktikumswoche.de/neckar-odenwald-kreis/unternehmen . Weitere Informationen bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Hannah Reichenecker, Telefon 0621 18002-138, E-Mail: hannah.reichenecker@hwk-mannheim.de