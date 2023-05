Handwerkszeug für die erfolgreiche Zukunft

Mit der Fortbildung zum geprüften Betriebswirt oder zur geprüften Betriebswirtin nach der Handwerksordnung können Menschen aus dem Handwerk, aus dem Einzelhandel, aber auch aus Industrie und Verwaltung einen Abschluss erwerben, der sie ideal auf die Führung eines Betriebs vorbereitet. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet die Weiterbildung in ihrer Bildungsakademie in Wohlgelegen sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit an. Sie beinhaltet alle wesentlichen Themen, die für den beruflichen Erfolg in der Unternehmensführung entscheidend sind: strategische Planung, Einsatz moderner Marketinginstrumente, Optimierung von Geschäftsprozessen, Kosten-Leistungs-Rechnung, sichere Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen, Personalführung und vieles mehr. Zukünftige Fach- und Führungskräfte werden entsprechend den bundeseinheitlichen Rahmenlehrplänen zu Entscheidungsträgern für kleinere und mittlere Betriebe ausgebildet. Der geprüfte Betriebswirt (HwO) ist die höchste Weiterbildung im Handwerk und deshalb eine Top-Qualifikation.Die Fortbildung wird an der Bildungsakademie der Handwerkskammer in Teilzeit angeboten vom 4. September 2023 bis 13. Februar 2025, jeweils montags, mittwochs und donnerstags von 18 bis 21:15 Uhr. Abschließend erfolgt eine Selbstlernphase von zirka drei Monaten zum letzten Prüfungsteil.In Vollzeit findet die Fortbildung vom 2. Oktober 2023 bis 22. März 2024, montags bis freitags, 8:00 bis 16:00 Uhr, statt. Auch in Vollzeit ist eine abschließende Selbstlernphase von zirka drei Monaten zum letzten Prüfungsteil vorgesehen.Informationen zum Kurs und zu Fördermöglichkeiten sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-227 oder E-Mail: kristina.klein@hwk-mannheim.de . Weitere Kurse sind auf der Website der Handwerkskammer unter der Rubrik „Weiterbildung“ / „Kurs und Seminare“ auf www.hwk-mannheim.de zu finden.