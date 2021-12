Handwerkskammer zwischen den Jahren geschlossen

In diesem Jahr ist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – mit dem Kammergebäude in Mannheim, B 1, 1-2 sowie der Bildungsakademie in Mannheim-Wohlgelegen – zwischen den Jahren vom 24. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 – geschlossen.Ab Montag, 3. Januar 2022 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten mit Rat und Tat zur Verfügung.Die Handwerkskammer bleibt vorerst für den Publikumsverkehr geschlossen. Weitere Informationen sind auf der Seite der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de abrufbar.