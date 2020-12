Handwerkskammer zwischen den Jahren geschlossen

In diesem Jahr ist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – mit dem Kammergebäude in Mannheim, B 1, 1-2 sowie der Bildungsakademie in Mannheim-Wohlgelegen – zwischen den Jahren vom 24. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 – geschlossen.



Ab Montag, 4. Januar 2021 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten mit Rat und Tat zur Verfügung.



Persönliche Beratungen können, aufgrund der Corona-Pandemie, nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung stattfinden.

