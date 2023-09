Handwerkskammer verleiht am 23. Oktober erneut Diamantene und Eiserne Meisterbriefe

Jedes Mal, wenn die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die 50-jährige Leistung von Altmeisterinnen und Altmeistern vergoldet, indem sie „Goldene Meisterbriefe“ verleiht, ist dies ein großes Fest. Die Auszeichnung der „goldenen“ Meister hat eine lange Tradition. Seit diesem Jahr kommen nun auch Meisterinnen und Meister zu Ehren, die dem Handwerk noch länger verbunden sind: Erstmals im Juni wurden Diamantene und Eiserne Meisterbriefe für 60 und 65 Jahre vergeben. Jetzt geht die besondere Auszeichnung in die nächste Runde: Am Montag, 23. Oktober 2023, findet die zweite diamantene und eiserne Meisterehrung des Jahres in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald statt.Handwerkerinnen und Handwerker, die im Jahr 1963 oder 1958 ihre Meisterprüfung abgelegt haben, können dann mit dabei sein und ihre besondere Auszeichnung erhalten. Dafür muss lediglich eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes mit aktueller Anschrift und Telefonnummer bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald eingereicht werden. Eine Anmeldung ist auch online möglich unter www.hwk-mannheim.de/meisterehrungen Für weitere Informationen steht bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Nadine Urrey zur Verfügung, Telefon 0621 18002-141 oder E-Mail: nadine.urrey@hwk-mannheim.de