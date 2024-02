Auch in diesem Jahr verleiht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wieder Diamantene und Eiserne Meisterbriefe an Handwerkerinnen und Handwerker, die auf langjährige Meisterschaft im Handwerk zurückblicken können. Altmeisterinnen und Altmeister, die vor 60 beziehungsweise 65 Jahren, also im Jahr 1964 beziehungsweise 1959 ihre Meisterprüfung abgelegt haben, werden gebeten, ihre Unterlagen einzureichen. Benötigt werden eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes mit aktueller Anschrift und Telefonnummer. Die Einreichung ist auch auf dem Postweg möglich an: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, GB III – Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim.Weitere Fragen beantwortet bei der Handwerkskammer Melanie Rosvall, Telefon 0621 18002-143 oder E-Mail: melanie.rosvall@hwk-mannheim.de