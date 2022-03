Handwerkskammer vereidigt Sachverständige

Thomas Ludwig für das Zimmerer-Handwerk und Mario Skoko für das Holz- und Bautenschützer-Handwerk tätig

„Mit diesem Amt ist eine große Verantwortung verbunden“, sagte Präsident Klaus Hofmann, als er mit Thomas Ludwig und Mario Skoko zwei neue Sachverständige vereidigte. So wurden Thomas Ludwig zum Sachverständigen der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für das Zimmerer-Handwerk und Mario Skoko zum Sachverständigen der Handwerkskammer für das Holz- und Bautenschützer-Handwerk, Teilgebiet: Bautenschutz, öffentlich bestellt und vereidigt.



Es sei immer eine Freude, wenn neue Sachverständige hinzukommen, unterstrich der Präsident. So könne man die Neutralität und Vielfalt gewährleisten. „Ich sehe das Amt des Sachverständigen als ein klassisches, verantwortungsvolles Ehrenamt“, sagte Klaus Hofmann. Im Bestreben, Betrieben und Gewerken durch fundierte Fachkenntnis eine hohe Qualität in der Bewertung zu liefern und gleichzeitig mit einem gewissen Abstand zu den Gewerken die Neutralität zu wahren, seien Sachverständige die rechte Hand von Richtern und Juristen. „Ohne Ihren Sachverstand können diese nicht entscheiden“, so der Präsident.



Basis für die gute Arbeit in der Zukunft sei eine stete Fort- und Weiterbildung, schwor der Präsident die beiden neuen Sachverständigen ein. Thomas Ludwig und Mario Skoko seien in ihrem Amt auch Repräsentanten des Handwerks und der Handwerkskammer. „Sie sind Helfer für die Gerichte, haben eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und dienen der Allgemeinheit“, so seine Aussage. Auch für den Verbraucherschutz habe die Tätigkeit von Sachverständigen einen hohen Stellenwert.