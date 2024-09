Handwerkskammer unterstützt mit Beratung zu Förderungen und mit ihrer Plattform – Innovationen als Impuls zu neuen Kooperationen

Gute Ideen sind im Handwerk zuhause. Das zeigt sich immer wieder beim Erfindersprechtag, den die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in Zusammenarbeit mit Patentanwälten aus der Region regelmäßig anbietet. Doch nicht nur dann stehen die Berater der Kammer mit Rat und Tat zur Seite. Das Angebot der Unterstützung gilt für Handwerksbetriebe zu jeder Zeit. Auch dann, wenn Innovationen bereits umgesetzt sind und eine Plattform brauchen. „Wir bieten einfallsreichen Handwerkinnen und Handwerkern gerne das Forum, um ihre innovativen Ansätze und Ideen zu präsentieren“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer. So können die Unternehmen nicht nur ihre Fortschritte und Entwicklungen ins Rampenlicht rücken, sondern auch anderen Betrieben und der gesamten Branche wertvolle Impulse geben.Für Aaron Maier entsteht genau dadurch eine Win-Win-Situation: Einerseits hebe man sich von den Mitbewerbern ab, indem man seine eigenen Lösungen präsentiere, andererseits könnten die Ideen auch als Inspiration für andere dienen und vielleicht zu neuen Kooperationen anregen. „Ihre Innovation könnte genau das sein, wonach gesucht wird“, sagt der Berater der Handwerkskammer und fordert auf: „Nutzen Sie unsere Plattform, um Ihre Fortschritte einem engagierten und interessierten Publikum vorzustellen.“ Die Handwerkskammer bietet sich deshalb auch als Ansprechpartner für alle an, die ihre Entwicklungen zeigen und bekanntmachen wollen.Darüber hinaus erhalten Handwerksbetriebe bei den Experten in Mannheim weitere Unterstützung über eine entsprechende Beratungsleistung. So informiert das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten durch Förderungen und Preisgelder. Auch Informationen zu passenden Wettbewerben, an denen teilgenommen werden kann, liegen vor. „Darüber hinaus erhalten die Betriebe über uns ein konstruktives Experten-Feedback, das hilft, die Innovationen zu verbessern und weiterzuentwickeln“, sagt Aaron Maier.Informationen zu den Möglichkeiten der Präsentation von innovativen Prozessen und Produkten sowie weitere Unterstützung über den technischen Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Aaron Maier, Telefon 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de