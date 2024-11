Handwerkskammer unterstützt gemeinsam mit Patentanwälten Tüftler und innovative Ideen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt zur nächsten Erfinderberatung am 21. November, von 15:30 bis 17:30 Uhr, in ihre Räumlichkeiten in B1, 1-2, in Mannheim ein. „Gerade im Handwerk, das traditionell für seine Innovationskraft bekannt ist, spielen neue Ideen eine entscheidende Rolle“, sagt Aaron Maier, technischer Berater bei der Handwerkskammer. „Erfindungen tragen wesentlich dazu bei, den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Sie schaffen Wettbewerbsvorteile, fördern das Wachstum von Unternehmen und tragen zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei.“ So böten insbesondere auch im Handwerkssektor Innovationen die Möglichkeit, Arbeitsprozesse zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltigere Produkte zu entwickeln.Im Zuge der kostenfreien Beratungen unterstützt die Handwerkskammer Erfinderinnen und Erfinder sowie innovativen Betrieben und hilft ihnen, Ideen in erfolgreiche Projekte umzusetzen. Dabei kooperiert die Kammer mit erfahrenen Patentanwälten aus der Region, um im Bereich Patentrecht fundierte Unterstützung geben zu können. Es werden Fragen beantwortet, wie Innovationen rechtlich abgesichert und geistiges Eigentum geschützt werden könne.Während der Erfinderberatung werden die Innovationen analysiert und das Potenzial für eine Patentanmeldung bewertet. Außerdem wird über Nutzen und Risiken von gewerblichen Schutzrechten wie beispielsweise Gebrauchsmuster, Design und Marke informiert. Auch Fördermöglichkeiten sind Thema der Beratung.Der nächste Termin ist am 21. November 2024 von 15:30 bis 17:30 Uhr. Um die notwendige Vertraulichkeit garantieren zu können, sollte ein kurzer Beratungstermin vorab stattfinden. Weitere Informationen erteilt Aaron Maier, Telefon 0621 18002-146 oder E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de