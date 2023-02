Handwerkskammer sucht Goldene Meister 2023

Wer über Jahrzehnte hinweg mit Überzeugung und Herzblut seinen Weg im Handwerk beschreitet, hat eine Auszeichnung mehr als verdient. Aus guter Tradition heraus verleiht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald deshalb alljährlich ihren Altmeisterinnen und Altmeistern, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt haben, den Goldenen Meisterbrief. Auch dieses Jahr wird dies wieder der Fall sein – und zwar, im Umfeld der Buga23, vor besonderer Kulisse im Mannheimer Luisenpark. Damit alle Meisterinnen und Meister dabei sein können, bittet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald alle, die vor 50 Jahren, also im Jahr 1973, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen einzureichen. Erforderlich ist eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes sowie die aktuelle Anschrift und Telefonnummer. Auch online ist eine Anmeldung möglich auf der Website der Kammer unter www.hwk-mannheim.de/goldenemeister . Anmeldeschluss für die Goldenen Meisterinnen und Meister des Jahres 2023 ist der 31. März 2023.Die Ehrung mit Überreichung der Urkunde ist diesmal im Umfeld der Buga 23 bei einer Feierstunde am Dienstag, 23. Mai 2023, im Luisenpark in Mannheim vorgesehen. Eine Einladung erfolgt separat per Post.Anschrift für die postalische Einreichung der Unterlagen:Handwerkskammer MannheimRhein-Neckar-OdenwaldGB III – MeisterprüfungPostfach 12 07 5468058 MannheimWeitere Informationen und Kontakt per Telefon: 0621 18002-141 oder per E-Mail: nadine.urrey@hwk-mannheim.de