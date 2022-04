Handwerkskammer lädt zum Expertenforum auf dem Maimarkt ein

Themen sind Zinsentwicklung sowie steigende Material- und Energiepreise - Was Handwerksunternehmen nun tun können

Steigende Material- und Energiepreise sowie die Zinsentwicklung sind Themen beim Expertenforum, zu dem die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Montag, 2. Mai 2022, von 13 bis 15 Uhr auf dem Maimarkt in der Halle des Handwerks einlädt. In den vergangenen 24 Monaten wurde die deutsche Wirtschaft zuerst durch die Corona-Pandemie und nun durch den Ukraine-Krieg extrem getroffen. Der Krieg in der Ukraine treibt die Energie- und Materialpreise in die Höhe und damit auch die Inflationsraten. Die Europäische Zentralbank reagierte mit einer strafferen Geldpolitik. Das hat Auswirkungen auf den Geldmarkt: Die Zinsen steigen vergleichsweise schnell. Was können Handwerksunternehmen tun, um auf die Gefahren, die sich aus steigenden Zinsen und erhöhten Produktionskosten ergeben, bestmöglich zu reagieren? Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt ihre Mitgliedsbetriebe ein, um mit Experten, Vertretern regionaler Banken und der Bürgschaftsbank über diese Themen ins Gespräch zu kommen und sich über Lösungswege zu informieren. Anmeldung zum Expertenforum über E-Mail: beratung@hwk-mannheim.de