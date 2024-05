Handwerkskammer fördert den Austausch zwischen den Meisterprüfungsausschüssen

Im Rahmen des jährlichen Mannheimer Maimarkts fand auch dieses Jahr wieder das traditionelle Treffen der Vorsitzenden der Meisterprüfungsausschüsse der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald statt. Die Zusammenkunft bietet den Vorsitzenden der Meisterprüfungsausschüsse eine Plattform, um über aktuelle Entwicklungen im Prüfungswesen des Handwerks zu diskutieren und sich über zukunftsweisende Themen auszutauschen.Bei der diesjährigen Begegnung wurde der Fokus auf verschiedene Schlüsselthemen gelegt. Insbesondere wurde die Bedeutung von Kooperationen mit Vorbereitungsstätten betont, um die Meisterprüfung in verschiedenen Berufsfeldern auch weiterhin erfolgreich anbieten zu können. "Die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und Vorbereitungsstätten ist essenziell, um sicherzustellen, dass die Meisterprüfung den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Handwerksbranche entspricht", betonte Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer.Auch wurde die Arbeit in den landesweiten Arbeitsgemeinschaften angesprochen und ein Ausblick Richtung digitale Prüfungen gegeben. In Zeiten zunehmender Digitalisierung und technologischer Innovationen sei es von Bedeutung, auch im Prüfungswesen des Handwerks weiterzudenken. Im Hinblick auf die auslaufende Berufungsperiode im Oktober 2025 wurde bereits jetzt sensibilisiert, Augen und Ohren offen zu halten, um neue Mitglieder in die Meisterprüfungsausschüsse berufen zu können.Neben diesen zukunftsweisenden Themen wurde auch über die aktuellen Prüfungsdurchgänge gesprochen. Erfahrungen und Problemstellungen wurden ausgetauscht, um die Qualität der Prüfungsverfahren kontinuierlich zu verbessern und den Prüflingen eine faire und transparente Prüfungssituation zu ermöglichen.Mit dem Vorsitzenden-Treffen hat sich ein Forum für den Austausch und die Weiterentwicklung des Prüfungswesens im Handwerk etabliert, das der Handwerkskammer zugleich die Möglichkeit gibt, den ehrenamtlich Tätigen zu danken.Informationen rund um die Meisterprüfung im Handwerk erteilt Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140 oder E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de