Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald vergibt Stipendien für Top-Leistungen

Gute Leistungen sollen auch im Handwerk belohnt werden. So können sich Handwerkerinnen und Handwerker, die ihre Abschluss- oder Gesellenprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf besonders erfolgreich abgeschlossen haben, für die Begabtenförderung berufliche Bildung bewerben, informiert die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Mit dem Weiterbildungsstipendium unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung die berufliche Qualifizierung begabter junger Fachkräfte“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung in der Mannheimer Kammer. Aus diesem Programm können Stipendiatinnen und Stipendiaten während der Gesamtförderzeit von drei Jahren bis zu 8.700 Euro, also 2.900 Euro pro Jahr, für anspruchsvolle Weiterbildungen erhalten.Für den Erhalt der Begabtenförderung kann man sich direkt bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bewerben. „Voraussetzung ist, dass man die Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten oder 1,9 und besser bestanden oder bei einem überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb einen ersten bis dritten Platz belegt hat“, so Claudia Orth. Außerdem sollte das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet sein, wobei durch Anrechnung von beispielsweise Grundwehrdienst, Zivildienst oder Elternzeit eine Aufnahme auch bis zu drei Jahre später erfolgen kann.Bewerbungsschluss ist jeweils Ende Oktober eines Jahres. Wer die zuvor genannten Bedingungen erfüllt und Interesse hat, schreibt unter Angabe des vollständigen Namens, der aktuellen Adresse und der persönlichen E-Mail-Adresse eine kurze Mail an: rosemarie.sauer@hwk-mannheim.de . Im Anschluss erhalten die Interessierten eine E-Mail mit weiteren Informationen und müssen sich in das Bewerbungsportal einloggen.Mehr zur Begabtenförderung auch online auf www.weiterbildungsstipendium.de . Informationen rund um die Aus- und Weiterbildung im Handwerk auf www.hwk-mannheim.de unter den Rubriken „Ausbildung“ und „Weiterbildung“.