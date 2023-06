Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens des Betriebes



Bauer GmbH Stuckateurfachbetrieb für Ausbau und Fassade, Mannheim



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens des Betriebes



Roland Beirer GmbH, Mannheim



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens des Betriebes



Schlosser GmbH, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Hubert Bitour Gas- und Wasserinstallateurmeister, Mannheim