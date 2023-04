Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens des Betriebes

Karl Brenk GmbH & Co. KG, Mannheim



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Hochmuth OHG Meisterbetrieb Rolladen & Sonnenschutz, Sinsheim



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Luis Moles Friseurmeister, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Volker Trautner Schornsteinfegermeister, Sinsheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Dirk Hansen Schornsteinfegermeister, Leimen



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Volker Reiff Bezirksschornsteinfegermeister, Kraichtal



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Bernhard Henk Gas- und Wasserinstallateurmeister, Buchen