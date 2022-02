Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 60-järigen Bestehens des Betriebes

Hans Trautmann Augenoptikermeister, Nußloch



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Katja Barton Friseurmeisterin, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Mowitec Agostino Augusto e. K., Mannheim