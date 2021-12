Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 125-jährigen Bestehens des Betriebes



Toni Sailer Bäckermeister, Leimen



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens des Betriebes



Bernd Saul und Merco Spickermann Schlosserei GmbH, Sandhausen



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes



Kai Gissel Friseurmeister, Hirschberg



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Christa Elfner Friseurmeisterin, Dossenheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Detlev Röpke, Malsch

