Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens des Betriebes



Hemmerich GmbH Gas- und Wasserinstallateurbetrieb, Ketsch



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens des Betriebes



Jürgen Seitz Metallbauermeister, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Ernst Schöffel Energie+Umwelttechnik e. K., Plank-stadt



Kerstin Zimmermann Frieseurmeisterin, Obrigheim



Thomas Zyprian Bezirksschornsteinfegermeister, Edingen-Neckarhausen



Rüdiger Steinmann Bezirks-schornsteinfegermeister, Nußloch



Peter Gramlich Bezirksschornsteinfegermeister, Agalsterhausen



Ralf Kirstein Bezirksschornsteinfegermeister, Bad Schönborn



Martin Breitschopf Bezirks-schornsteinfegermeister, Sinsheim



Ulrich Schmitz Bezirksschornsteinfegermeister, Billigheim

