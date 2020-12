Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens des Betriebes



Grob GmbH Antriebstechnik, Sinsheim



Volz E.K.T. GmbH, Mannheim



Heinrich Engel Elektroinstallateurmeister, Heidelberg



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes



Elektro Salinger, Ladenburg



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Senger GmbH Heizungsbau, Mannheim



Wolfgang Schuster Tischlermeister, Mannheim

(lifePR) (