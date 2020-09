Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Haut Elektrotechnik GmbH, Mannheim



In Würdigung des 40-jährigen Bestehens des Betriebes

Ralf Herkert Metzgerei, Buchen



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Michael Jahn Elektroinstallateurmeister, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Michael Scipio Bodenlegerbetrieb, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Ali Karaköcek Elektroinstallateurmeister, Mannheim

