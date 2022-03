Der Verein Regionalentwicklung Kraichgau e.V. lädt am Montag, 28. März 2022, um 17 Uhr zum „HandWERKShop“ via WebEx meeting ein. In dem digitalen Workshop geht es um die Perspektive des Handwerks im Kraichgau. Mit Christiane Zieher und Rainer Kettner gehören auch zwei Experten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum Kreis der Referenten. Ihr Thema wird neben Zahlen, Daten und Fakten zum Handwerk in der Region auch die Ausbildung im Handwerk sein. Hintergrund des „HandWERKShop“ sind die Herausforderungen der Fachkräftegewinnung und Projekte des Handwerks als Beitrag zur Innenentwicklung. An jedem Ort gebe es Leerstände, die zum Beispiel auch dafür genutzt werden könnten, das Handwerk durch maßgeschneiderte Projekte wie Jugendwerkstätten oder Repair-Cafés wieder sichtbar zu machen und gleichzeitig Mehrwerte für die Kommunen und die Region zu generieren. Im Rahmen der Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzepts für den Kraichgau sollen ein Austausch unter Experten, Betroffenen und Interessierten stattfinden und Ergebnisse in die Entwicklungsstrategie einfließen.Das Programm und die Anmeldung zum HandWERKShop sind unter www.kraichgau-gestalte-mit.de/handwerkshop zu erreichen.