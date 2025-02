Handwerk direkt liefert aktuelle Informationen über die Entwicklungen im Handwerk

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erweitert ihr Informationsangebot: Mit dem neuen Newsletter "Handwerk direkt" erhalten Handwerksbetriebe und Interessierte alle zwei Monate aktuelle Nachrichten, Hintergrundberichte und praxisnahe Tipps rund um das Handwerk. Das digitale Format bietet eine kompakte Übersicht über wesentliche Themen und ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, sich gezielt über relevante Entwicklungen zu informieren.Ob gesetzliche Änderungen, neue Fördermöglichkeiten oder innovative Projekte – "Handwerk direkt" fasst die wichtigsten Neuigkeiten aus der Branche zusammen. Darüber hinaus liefert der Newsletter exklusive Einblicke, etwa durch Bilder und Berichte von Veranstaltungen, sowie wertvolle Hinweise zu Weiterbildungsangeboten, Seminaren und Kursen. Auch Geschichten über erfolgreiche Handwerksbetriebe und kreative Ideen aus der Region finden Platz und bieten Inspiration für die tägliche Arbeit.Die Handwerkskammer setzt mit diesem Angebot auf eine schnelle, strukturierte und fundierte Information. „Gerade in einem von Veränderungen geprägten Umfeld ist es für Handwerkerinnen und Handwerker essenziell, über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben“, sagt Präsident Klaus Hofmann. "Handwerk direkt" biete hierfür eine zeitsparende Lösung: Kompakt aufbereitet und zuverlässig gefiltert, erhalten die Abonnenten einen schnellen Überblick über zentrale Themen, können aber auch tiefergehende Beiträge nach individuellem Interesse auswählen.Das Angebot richtet sich nicht nur an Handwerksbetriebe, sondern an alle, die sich für das Handwerk interessieren. Die Anmeldung ist kostenfrei und unverbindlich. Wer regelmäßig über die wichtigsten Trends, Praxistipps und Veranstaltungshinweise informiert bleiben möchte, kann den Newsletter der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ab sofort abonnieren über www.hwk-mannheim.de/newsletter-service