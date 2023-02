Handwerk arbeitet am Wiederaufbau nach der Flut

Dass Handwerk anpacken kann, weiß jeder. Dass Handwerk gebraucht wird, auch. In manchen Situationen sogar mehr denn je. Als die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 das Ahrtal überflutete und Leid und Zerstörungen von nie dagewesenem Ausmaß in weite Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen brachte, haben sich Handwerksbetriebe nicht lange bitten lassen und waren zur Stelle, um beim Nötigsten und beim Wiederaufbau zu helfen.Aus diesem Einsatzwillen entstand aus Initiative der Handwerkskammern zu Köln und Koblenz eine Matching-Plattform. Auf der Webseite können sich Betriebe registrieren, die nachweislich bei einer Handwerkskammer eingetragen und bereit sind, Aufträge in den Flutgebieten anzunehmen oder kollegiale Hilfe zu leisten. Helfen kann also jeder. Auch die Betriebe im Gebiet der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „In den Flutgebieten ist die Nachfrage an handwerklichen Dienstleistungen weiterhin enorm hoch“, sagen die Verantwortlichen.Oft fehle es schlichtweg an Personal, um die große Zahl an Flut-Aufträgen zu bewältigen. Hier setzt die „kollegiale Hilfe“ an. Im eingeloggten Bereich der Plattform haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Dienstleistung anzubieten oder sich gegenseitig zu matchen, wenn einerseits zeitweise Fachkräfte gesucht und andererseits zeitweise zur Verfügung gestellt werden können. Bereits jetzt haben sich mehr als 1.800 Betriebe aus ganz Deutschland registriert.Alle weiteren Informationen, Kontakte, Ansprechpartner und die Möglichkeit, sich als eingetragener Handwerksbetrieb zu registrieren, auf www.handwerk-baut-auf.de