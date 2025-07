Mit einem Online-Seminar am Dienstag, 29. Juli 2025, von 11 bis 12 Uhr, unterstützt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bei der Frage, ob das Mitarbeiterteam im Betrieb neue Verstärkung braucht. „Die Teilnehmenden erfahren, wie sie durch eine fundierte Analyse ihres bestehenden Teams gezielt entscheiden können, wann es sinnvoll ist, externe Mitarbeitende zu suchen“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. „Manchmal kann es auch sinnvoller sein, die eigenen Mitarbeitenden zu entwickeln.“ Das Web-Seminar zeigt praxisnahe Methoden auf, um Kompetenzlücken zu identifizieren, strategische Personalentscheidungen zu treffen und zukunftsorientierte Teams aufzubauen. Es richtet sich an Inhaber und Führungskräfte von kleineren Handwerksbetrieben mit bis zu 20 Mitarbeitenden, die ihre Personalplanung optimieren und fundierte Entscheidungen zwischen interner Entwicklung und externer Rekrutierung treffen möchten.Weitere Informationen zum Seminar bei Personalberaterin Katja Maier, Telefon: 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de . Eine Anmeldung ist erforderlich und über den Termineintrag im Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de möglich.