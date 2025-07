Großes Jubiläum mit Zukunft: Spannende Geschichten aus 125 Jahren Handwerkskammern

Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens präsentieren die acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg gemeinsam mit Handwerk BW eine neue Jubiläumswebsite. Unter www.125hwk.org ging die Seite jetzt online. Die Website ist mehr als eine Online-Chronik: Sie beleuchtet unter dem Motto „Gestern – Heute – Morgen“ die Entwicklung, Relevanz und Zukunftsperspektiven der Handwerkskammern im Land.In der Rubrik „Gestern“ wird die wechselvolle Geschichte der Kammern seit ihrer Gründung im Jahr 1900 dokumentiert – darunter ihre Rolle in den zwei Weltkriegen, in Wirtschaftskrisen und Wiederaufbaujahren, der Aufbau der Bildungszentren in den 1970er Jahren, bis hin zum Start der erfolgreichen Kampagne als Wirtschaftsmacht von nebenan.Die Rubrik „Heute“ widmet sich den Menschen, die das Handwerk gegenwärtig prägen: Eine Videobotschaft von Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold richtet sich an alle Mitglieder. Hinzu kommen Erfahrungsberichte aus der Breite des Handwerks – von Auszubildenden über Betriebsinhaber bis hin zu Beratern und Ehrenamtlichen. Auch Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Kammergebiet Mannheim sind mit Kurzvideos und Bildbotschaften vertreten.Im Bereich „Morgen“ werden relevante Themen für die Zukunft des Handwerks beleuchtet: Fachkräftesicherung, Frauen im Handwerk und digitale Innovationen. Ein Themenschwerpunkt liegt unter anderem auf der Integration ausländischer Fachkräfte und der Digitalisierung von Beratungs- und Serviceangeboten. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeigt sich in dieser Rubrik mit dem Thema „Bildungskette 2035“ und stellt sich der Frage, wie es gelingen kann, junge Menschen frühzeitig für das Handwerk zu begeistern und sie Schritt für Schritt in Richtung Ausbildung und Beruf zu begleiten.„Die neue Website zeigt nicht nur, wo wir herkommen, sondern vor allem, was wir heute leisten und wo wir hinwollen“, betont Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Das 125-jährige Bestehen der Handwerkskammern in Baden-Württemberg bestärkt den Auftrag, die wertvolle Arbeit des Handwerks auch in Zukunft mit ganzer Kraft zu unterstützen. Denn ein erfolgreiches Handwerk ist als Dienstleister, Produzent, Arbeitgeber und Ausbilder ein Garant für ein gutes Leben aller in Baden-Württemberg“, lautet das gemeinsame Statement der acht Handwerkskammer-Präsidenten.Ein offizieller Festakt zum Jubiläum findet am 1. Dezember 2025 im Neuen Schloss in Stuttgart statt.