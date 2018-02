Goldene Meister 2018

Die Handwerkskammer Mannheim überreicht alljährlich ihren Altmeisterinnen und Altmeistern, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt haben, den Goldenen Meisterbrief. Um möglichst niemanden zu vergessen, bittet die Kammer auch in diesem Jahr alle Meisterinnen und Meister, die vor 50 Jahren, also vom 01.01.1968 bis 31.12.1968, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen, d. h. eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes mit aktueller Anschrift und Telefonnummer bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim, einzureichen.



Die Ehrung mit der Überreichung der Urkunde wird – dezentral – in einer Feierstunde im Juni 2018 stattfinden.



Termin für eine Rückmeldung ist Donnerstag, 15. März 2018.



Ansprechpartner sind Ingrid Flesch und Sabrina Rehn. Sie sind erreichbar unter den Tel.-Nummern 0621 18002-142 oder 0621 18002- 143 sowie per Fax 0621 18002-144 oder auch per E-Mail unter flesch@hwk-mannheim.de oder rehn@hwk-mannheim.de

