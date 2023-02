Glückwunsch zur höchsten Auszeichnung für Amateurchöre

Sängerchor der Fleischerinnung Mannheim erhielt Zelter-Plakette – Besuch in der Handwerkskammer

Es war ein außerordentliches Jubiläum, das der Sängerchor der Fleischerinnung Mannheim im vergangenen Jahr – pandemiebedingt mit einjähriger Verspätung – feiern konnte: das 100-jährige Bestehen. In den Kreis der Gratulanten reihten sich auch der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Klaus Hofmann, und Hauptgeschäftsführer Jens Brandt ein. Bei einem kleinen Empfang in der Kammer begrüßten sie den ersten Vorsitzenden des Sängerchors, Karl Wowy, sowie dessen Stellvertreter und Präsident des Deutschen Fleischersängerbundes, Berthold Bissinger.



Gesprächsthema war unter anderem die Überreichung der Zelter-Plakette, die der Sängerchor der Fleischerinnung während der Fest-Matinee zum 100-jährigen Jubiläum im Auftrag des deutschen Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, aus den Händen von Stadtrat Alexander Fleck erhielt. Damit wurde dem Chor die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre zuteil. Sie wird alljährlich an Chöre verliehen, die seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch wirken und sich besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben. Zusammen mit der Zelter-Plakette wird eine vom Bundespräsidenten unterzeichnete Urkunde überreicht.



Auch Kammerpräsident Klaus Hofmann würdigte die kontinuierliche Leistung der Sänger über Jahrzehnte hinweg und bekundete seinen Respekt für das große Engagement im Auftrag von Musik und Kultur.